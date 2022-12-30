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Отзывы о фильме «Последний рейс»
Paradise Highway
Последний рейс
2022 / Германия / Швейцария / США
Трейлер
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Comon
30 декабря 2022, 03:01
Оценка
Отличное роуд муви. Жульет Бинош оказывается - прирождённый драйвер. Передан настоящий дух Америки.
30 декабря 2022, 03:01
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