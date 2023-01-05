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Астрал: Потомство
Отзывы о фильме «Астрал: Потомство»
Leave
Астрал: Потомство
2022 / Норвегия
Трейлер
5.3
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 4.8
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Екатерина Хозина
5 января 2023, 23:26
Не страшно, не интересно! Ничего не происходит весь фильм.они просто разговаривают
5 января 2023, 23:26
4
1
Ответить
Венера Рубан
6 января 2023, 00:41
Оценка
Самый нудный фильм ! Совет : сходите лучше на другой фильм
6 января 2023, 00:41
4
1
Ответить
Игорь Ман
6 января 2023, 01:12
Оценка
Это не продолжение всем известной серии, схожесть только в названии. все полтора часа сидел в недоумении и думал причем тут Астрал? От него там всего 3 мимолетных кадра с испачканной девушкой, пустые главные герои, которым вообще не хочется сопереживать, чем больше смотришь тем больше абсурдных вопросов к авторам данного шедевра, мистикой там и не пахло да и ужасами тоже. Просто сидишь и ждешь когда он закончится.
Итог низкосортный фильм, даже похвалить не за что. 10 зачем я купил билет из 10.
6 января 2023, 01:12
4
1
Ответить
User
6 января 2023, 12:28
Оценка
Ожидания были большими, фильм ужасный.
6 января 2023, 12:28
1
0
Ответить
Алексей Заводовский
7 января 2023, 16:11
Оценка
Реально ужасный фильм , это драма а не ужасы
Весь фильм это разговоры , ладно бы хоть интересные , но сюжета как такового нет! Бредятина , это не астрал , первый раз в жизни в кинотеатре в конце фильма я услышал как ВЕСЬ зал возмущено материться и спрашивают зачем зря потратили время и деньги
7 января 2023, 16:11
1
0
Ответить
Алиса Ветрова
7 января 2023, 21:12
Оценка
вообще никак не связан с Астралом
7 января 2023, 21:12
1
0
Ответить
User
7 января 2023, 23:56
Оценка
Отвратительный фильм. Не интересный. Не страшный. Надо было назывть его «В поисках матери» или «Сумашедший дедуля». Сюжет заклбчается в том, что одна барышня ищет свою мать весь фильм. Это не ужастик и триллер , как заявлено. Это детектив или фильм про псищияески нездоровых людец. Оценка 2. Садись, переделывай.
7 января 2023, 23:56
1
0
Ответить
User
8 января 2023, 16:21
Оценка
ходил вчера на фильм , очень интересный, захватывающий!
8 января 2023, 16:21
2
2
Ответить
ucernecova131
9 января 2023, 16:26
Оценка
Ужас
9 января 2023, 16:26
1
0
Ответить
old_falc
11 января 2023, 17:55
Оценка
Ну кто придумывает \"Русские\" названия к зарубежным фильмам? Ну какой \"астрал\"?. Оригинальное название \"Leave\" - \" Оставленная\" что соответствует сюжету. Фильм \"старой школы\". Сюжет о том, что девушка, оставленная младенцем матерью на кладбище, и выросшая в другой семье, решает выяснить кто она и почему мать это сделала. Никакой мистики. Разными путями она находит и свой дом, и мать.... И всё беды от свихнувшегося на религиозной почве родного деда. Фильм захватывает не меньше, чем настоящий ужастик. Мне понравился. Почему 4 а не 5? Не знаю: наверное мы начинаем привыкать к компьютерным картинкам и суперэфектам - здесь этого нет.
11 января 2023, 17:55
1
0
Ответить
old_falc
11 января 2023, 18:00
в ответ на сообщение
Игорь Ман от 6 января 2023, 01:12
Оценка
Потому что это никакое не \"продолжение\". Оригинальное название фильма 'Leave' что значит 'Оставленная'. Уверен, что если бы не ваши ожидания из-за неудачного 'перевода' названия фильма, картина бы вам понравилась. Ну где там 'Астрал'?
11 января 2023, 18:00
1
0
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Яна Руднева
13 января 2023, 15:25
Оценка
меня не пустили
13 января 2023, 15:25
2
0
Ответить
Олег Герасимов
14 января 2023, 15:25
меня тоже
14 января 2023, 15:25
0
0
Ответить
User
15 января 2023, 00:00
Оценка
Из ужасного в этом фильме только название! Весь фильм провел в ожидании страшных моментов в итоге не дождался….
15 января 2023, 00:00
1
0
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Никита Марьенко
15 января 2023, 02:32
Оценка
Это самое ужасное кино из всего что вы можете посмотреть. Упоминание «Астрал» в названии - это самое наглое вранье на свете, ничего общего с линейкой фильмов Астартой тут нет. Ужасное кино, ужасные диалоги, ужасная причина следственная связь в поведении ГГ, советую вам пойти на что-либо другое из доступных в прокате фильмах или не ходить вовсе. Ужас, жаль денег 😳
15 января 2023, 02:32
1
0
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diananikerina18
19 января 2023, 17:30
Оценка
Обычный фильм, были страшные моменты, но они будут страшны для маленьких детей. Короче если убрать слово «ужастик» то фильм нориальный, но не страшный.
19 января 2023, 17:30
1
0
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aitalimedinaaa
4 февраля 2023, 01:58
Оценка
Не советую!
4 февраля 2023, 01:58
0
0
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Франческа Хагемейстер
4 февраля 2023, 13:18
Оценка
Фильм понравился! Ходила на него в позапрошлые выходные! Фильм с элементом детектива. Мне лично такое нравится.
4 февраля 2023, 13:18
0
0
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Франческа Хагемейстер
4 февраля 2023, 13:19
Оценка
Фильм понравился! Фильм с элементом детектива! Занудам смотреть не советую.
4 февраля 2023, 13:19
0
0
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Тахмина Сулейманова
17 февраля 2023, 20:04
Оценка
Фигня
17 февраля 2023, 20:04
0
0
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Итог низкосортный фильм, даже похвалить не за что. 10 зачем я купил билет из 10.
Весь фильм это разговоры , ладно бы хоть интересные , но сюжета как такового нет! Бредятина , это не астрал , первый раз в жизни в кинотеатре в конце фильма я услышал как ВЕСЬ зал возмущено материться и спрашивают зачем зря потратили время и деньги
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