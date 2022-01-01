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Дождливое воскресенье
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Esös vasárnap

Дождливое воскресенье, 1962

1962 / Венгрия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 6 апреля 1962
Режиссер
Мартон Келети
В ролях
Дьёндьи Полоньи
Тери Тордаи
Илона Береш
Юдит Халас
Дьюла Гозон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дождливое воскресенье 1 постер
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