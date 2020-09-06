Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Красная Шапочка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени
Киноафиша Фильмы Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre

Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени, 2020

2020 / Венгрия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 19 марта 2021
Премьера в мире 6 сентября 2020
Режиссер
Лили Хорват
В ролях
Жолт Надь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Кто там?
Кто там?
2022, Россия, триллер
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Related video
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Приложение киноафиши