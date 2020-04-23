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Мирное время
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Мирное время, 2020

2020 / Венгрия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Зарисовки о ночном городе раскрывают тёмную сторону отношений между людьми. Одно событие ведёт к другому, люди появляются в одной ситуации и тут же возникают в иной. В итоге судьбы 22 человек непредсказуемым образом переплетаются, и всё это в течение одной волшебной ночи в городе, в котором все они живут. Сюжет лихо раскручивается вокруг конфликта между протестантским священником и его семьёй, приключением дочери-подростка женщины ― политического активиста, семейного кризиса актера средних лет и истории известного театрального режиссера и его молодого протеже. В этой крепко заваренной каше есть место и горькому драматизму, и тонкому юмору, столь характерному для режиссера Сабольча Хайду ― постоянного героя фестиваля CIFRA («Семейное счастье» в 2018 году).

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 23 апреля 2020
Премьера в мире 23 апреля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Саболч Хайду
В ролях
Оршойя Тёрёк-Ийеш
Саболч Хайду
Лилла Шарошди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мирное время 1 постер
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