Мирное время, 2020

Зарисовки о ночном городе раскрывают тёмную сторону отношений между людьми. Одно событие ведёт к другому, люди появляются в одной ситуации и тут же возникают в иной. В итоге судьбы 22 человек непредсказуемым образом переплетаются, и всё это в течение одной волшебной ночи в городе, в котором все они живут. Сюжет лихо раскручивается вокруг конфликта между протестантским священником и его семьёй, приключением дочери-подростка женщины ― политического активиста, семейного кризиса актера средних лет и истории известного театрального режиссера и его молодого протеже. В этой крепко заваренной каше есть место и горькому драматизму, и тонкому юмору, столь характерному для режиссера Сабольча Хайду ― постоянного героя фестиваля CIFRA («Семейное счастье» в 2018 году).