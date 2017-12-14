Гастрономия любви, 2017

Шеф-повар из этой музыкальной комедии вдохновлён образом французской гастрономической звезды Режиса Маркона, но больше похож на Моцарта – весёлый, эксцентричный и гениальный. Однако же его ресторану грозит банкротство, а получение спасительного кредита зависит от результата экспертизы, которую проводит строгая банковская служащая. Герои влюбятся друг в друга? Совершенно верно, вы всё правильно угадали. Сюрпризов не будет, но в данном случае их отсутствие – хорошая новость! «Гастрономия любви» – беззаботная картина, в которой много танцуют и поют, переходя с прозы жизни на песню без малейшего стеснения. Кажется, таких безоблачных полумюзиклов не снимали с середины прошлого века. Режиссёру Ишти Мадарасу удалось достичь той обаятельной несерьёзности, что в нашей коллективной памяти связана исключительно со «старым добрым кино». И исполнители главных ролей – популярный певец Золтан Берецки и актриса Эстер Балла (её предыдущую работу «Полусвет» мы показывали на фестивале венгерского кино в 2016 году) – отлично чувствуют старомодную лёгкость стиля. Да, один из ключевых персонажей фильма ни говорить, ни петь не умеет, но преуменьшить его значимость невозможно: это – виртуозно приготовленная еда. Она здесь ­– магическая субстанция, афродизиак, посредник между реальностью и фантастическим миром наслаждений. Добро пожаловать!