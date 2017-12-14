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Гастрономия любви
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Egy Szerelem Gasztronómiája

Гастрономия любви, 2017

2017 / Венгрия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Шеф-повар из этой музыкальной комедии вдохновлён образом французской гастрономической звезды Режиса Маркона, но больше похож на Моцарта – весёлый, эксцентричный и гениальный. Однако же его ресторану грозит банкротство, а получение спасительного кредита зависит от результата экспертизы, которую проводит строгая банковская служащая. Герои влюбятся друг в друга? Совершенно верно, вы всё правильно угадали. Сюрпризов не будет, но в данном случае их отсутствие – хорошая новость! «Гастрономия любви» – беззаботная картина, в которой много танцуют и поют, переходя с прозы жизни на песню без малейшего стеснения. Кажется, таких безоблачных полумюзиклов не снимали с середины прошлого века. Режиссёру Ишти Мадарасу удалось достичь той обаятельной несерьёзности, что в нашей коллективной памяти связана исключительно со «старым добрым кино». И исполнители главных ролей – популярный певец Золтан Берецки и актриса Эстер Балла (её предыдущую работу «Полусвет» мы показывали на фестивале венгерского кино в 2016 году) – отлично чувствуют старомодную лёгкость стиля. Да, один из ключевых персонажей фильма ни говорить, ни петь не умеет, но преуменьшить его значимость невозможно: это – виртуозно приготовленная еда. Она здесь ­– магическая субстанция, афродизиак, посредник между реальностью и фантастическим миром наслаждений. Добро пожаловать!

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 декабря 2017
Возраст 16+
Режиссер
Иштван Мадарас
В ролях
Эстер Балла
Миклош Бенедек
Золтан Берецки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гастрономия любви 1 постер
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