Poster of Terrifier 2
Poster of Terrifier 2
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6
2 posters
Terrifier 2

Terrifier 2

Terrifier 2 18+
Terrifier 2 - trailer in russian
Terrifier 2 trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2022
Online premiere 6 October 2022
World premiere 29 August 2022
Release date
27 October 2022 Russia World Pictures
12 January 2023 Argentina +13
28 October 2022 Australia
29 December 2022 Brazil
3 November 2022 Egypt
14 November 2022 Finland K-18
28 December 2022 France
8 December 2022 Germany 18
31 December 2024 Great Britain 18
28 October 2022 India
31 December 2024 Ireland 18
12 January 2023 Mexico C
19 January 2023 Netherlands 16
9 December 2022 Sweden 15
21 March 2025 Turkey 18+
3 November 2022 UAE
6 October 2022 USA NR
MPAA R
Budget $250,000
Worldwide Gross $15,815,602
Production Dark Age Cinema, Fuzz on the Lens Productions
Also known as
Terrifier 2, Terrifier 2: El payaso siniestro, Damien Leone's Terrifier 2, Aterrorizante 2, Bohócrém 2., Dəhşətli 2, El Payaso Siniestro: Terrifier 2, Gã Hề Điên Loạn, Hirmutaja 2, Keliantis siaubą 2, Šausminošais 2, Terrifier 2 - O Regresso, Terrifier 2: Masakra w Święta, Жахаючий 2, Терифајер 2, Ужасающий 2, テリファー　終わらない惨劇, 刽乐小丑2, 劊樂小丑2, 断魂小丑2
Director
Damien Leone
Damien Leone
Cast
Jenna Kanell
Jenna Kanell
David Howard Thornton
David Howard Thornton
Catherine Corcoran
Catherine Corcoran
Samantha Scaffidi
Samantha Scaffidi
Lauren LaVera
Lauren LaVera
Films About Clowns

6.5
29 votes
6 IMDb
belkadura 3 November 2022, 16:11
Слэшеры особая категория фильмов. Не все могут цинично смотреть на боль других. Так что, почитайте отзывы перед походом в кино. 7\10 моя оценка.… Read more…
User 2 November 2022, 16:19
Сюжет не понравился, т.к кровь вообще прозрачная была почти и концовка фильма вообще «убила» фантастика…
Terrifier 2 - trailer in russian
Terrifier 2 Trailer in russian
