Terrifier 2
18+
Country
USA
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2022
Online premiere
6 October 2022
World premiere
29 August 2022
Release date
|27 October 2022
|Russia
| World Pictures
|12 January 2023
|Argentina
|+13
|28 October 2022
|Australia
|29 December 2022
|Brazil
|3 November 2022
|Egypt
|14 November 2022
|Finland
|K-18
|28 December 2022
|France
|8 December 2022
|Germany
|18
|31 December 2024
|Great Britain
|18
|28 October 2022
|India
|31 December 2024
|Ireland
|18
|12 January 2023
|Mexico
|C
|19 January 2023
|Netherlands
|16
|9 December 2022
|Sweden
|15
|21 March 2025
|Turkey
|18+
|3 November 2022
|UAE
|6 October 2022
|USA
|NR
MPAA
R
Budget
$250,000
Worldwide Gross
$15,815,602
Production
Dark Age Cinema, Fuzz on the Lens Productions
Also known as
Terrifier 2, Terrifier 2: El payaso siniestro, Damien Leone's Terrifier 2, Aterrorizante 2, Bohócrém 2., Dəhşətli 2, El Payaso Siniestro: Terrifier 2, Gã Hề Điên Loạn, Hirmutaja 2, Keliantis siaubą 2, Šausminošais 2, Terrifier 2 - O Regresso, Terrifier 2: Masakra w Święta, Жахаючий 2, Терифајер 2, Ужасающий 2, テリファー 終わらない惨劇, 刽乐小丑2, 劊樂小丑2, 断魂小丑2