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Ужасающий 2 Ужасающий 2
Киноафиша Фильмы Ужасающий 2 Отзывы о фильме «Ужасающий 2»
Terrifier 2 Ужасающий 2 2022 / США
6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ужасающий 2»

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User 2 ноября 2022, 16:19
Оценка
Сюжет не понравился, т.к кровь вообще прозрачная была почти и концовка фильма вообще «убила» фантастика…
2 ноября 2022, 16:19 Ответить
User 2 ноября 2022, 23:17
Оценка
Вообще фигня полная!!! Не ходите, просидели лишь потому, что жалко денег!!
2 ноября 2022, 23:17 Ответить
belkadura 3 ноября 2022, 16:11
Оценка
Слэшеры особая категория фильмов. Не все могут цинично смотреть на боль других. Так что, почитайте отзывы перед походом в кино. 7\10 моя оценка. Длинный, зараза. Но с красивой девкой в главной роли, титьками, кровью и клоунами... Это специфический жанр. И высокий рейтинг IMDb: 6.5 обусловлен исключительно следованию узким рамкам жанра.
3 ноября 2022, 16:11 Ответить
User 5 ноября 2022, 15:40
Оценка
Очень странный фильм, не понравился
5 ноября 2022, 15:40 Ответить
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