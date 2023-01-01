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Маленький Николя
Маленький Николя, 2022: актеры и роли
Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Маленький Николя
2022 / Франция / Люксембург
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7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Маленький Николя, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Амандин Фредон
Amandine Fredon
Бенжамен Массубр
Benjamin Massoubre
В ролях
Лоран Лафитт
Laurent Lafitte
Ален Шаба
Alain Chabat
Фредерик Тирмон
Frédérique Tirmont
Симон Фалю
Simon Faliu
Дельфин Бариль
Delphine Baril
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