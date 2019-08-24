Милый друг, 2019

У юного Симона трагическая судьба. Он остался без родителей, а в приюте чувствует себя лишним. Подросток мечтает о собственном доме и любящих близких. Вскоре он знакомится с братом и сестрой Томом и Мадлен, которые станут его лучшими друзьями. Симон решает открыть им тайну, о которой никому еще не говорил. Он умеет принимать внешность любого человека, до которого хоть раз дотронулся. Но юноша не пользуется этой способностью. До тех пор, пока не происходит трагедия, из-за которой он решает прибегнуть к своему дару.