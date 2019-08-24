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La dernière vie de Simon

Милый друг, 2019

2019 / Франция / Бельгия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

У юного Симона трагическая судьба. Он остался без родителей, а в приюте чувствует себя лишним. Подросток мечтает о собственном доме и любящих близких. Вскоре он знакомится с братом и сестрой Томом и Мадлен, которые станут его лучшими друзьями. Симон решает открыть им тайну, о которой никому еще не говорил. Он умеет принимать внешность любого человека, до которого хоть раз дотронулся. Но юноша не пользуется этой способностью. До тех пор, пока не происходит трагедия, из-за которой он решает прибегнуть к своему дару.

  • В оригинале название звучит как «Последняя жизнь Симона».
  • Сценарист Сабрина Карин решила подсчитать средний возраст актеров съемочной группы. Он составил 28 лет.
  • Первоначально ленту планировали назвать «Ничей мальчик», потом просто «Симон». Но авторы остановились на третьем варианте названия.
  • В фильме «Портал» актриса Жюли-Анна Рот тоже должна была сыграть мать ребенка, исчезающего в лесу, а затем возвращающегося с необычными способностями. Однако ей пришлось отказаться от участия в проекте.
  • Картину снимали во Франции, в Бретани.
  • Это дебютная лента для режиссера Лео Карманна. Он же писал сценарий еще с двумя авторами.
     

Саймон – сирота, у которого есть невероятный дар – перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера онлайн 27 апреля 2020
Премьера в мире 24 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Лео Карманн
Лео Карманн
В ролях
Бенжамен Вуазен
Бенжамен Вуазен
Мартин Карманн
Мартин Карманн
Камилль Кларис
Камилль Кларис
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Милый друг 2 постера
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Наша рецензия
Симон — бедный мальчик, живущий в детском доме, но жизнь его была бы тяжелее, если бы не уникальная способность. Он может превращаться в любого человека, до которого дотронется. При этом его волшебная способность дотошно относится к генетике, потому что при превращении Симон наследует и любые болезни, которыми другой болеет (сцена, показывающая это,  — одна из лучших в фильме). Правда, когда он снова становится Симоном, то тело его регенерирует. И кто знает, чего бы он мог…
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Кадры из фильма Все кадры
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