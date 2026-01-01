Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 5.7
Королева скота из Монтаны

Cattle Queen of Montana 18+
О фильме

XIX век, Дикий Запад. Молодая привлекательная девушка Сьерра-Невада Джонс и её отец перегоняют стадо из Техаса в свои новые владения в штате Монтана. Об этом они мечтали очень долго и сейчас наслаждаются спокойствием и красотой новых мест. Внезапно они подвергаются нападению разбойника-индейца Начакоа и его людей из племени черноногих.
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 18 ноября 1954
Дата выхода
18 ноября 1954 США
Производство Benedict Bogeaus Production
Другие названия
Cattle Queen of Montana, La reine de la prairie, Königin der Berge, La reina de Montana, A Rainha da Montanha, De koningin van de prairie, Die Königin von Montana, La regina del Far West, Montana, Terra do Ódio, Mustajalat sotapolulla, Præriens dronning, Regina vitelor din Montana, Sierra Nevada, Terra do Ódio, Tomahawkens lag, Villmarkens datter, Η βασίλισσα της κοιλάδος, Η κοιλάς των γιγάντων, Королева скота из Монтаны, バファロウ平原
Режиссер
Аллан Дуон
В ролях
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Рональд Рейган
Джин Эванс
Лэнс Фуллер
Энтони Карузо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6
12 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

Colorados А ты возвращайся в своё поселение. Скажи им, что есть индейцы, которые не желают смерти всем белым... а мира.
Sierra Nevada Jones Ты собираешься нам помочь.
Colorados Так трудно поверить, что я тоже человек?
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна
Кровь не водица: только взгляните на внуков Штирлица — оба красавцы в дедушку (фото)
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
