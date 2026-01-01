XIX век, Дикий Запад. Молодая привлекательная девушка Сьерра-Невада Джонс и её отец перегоняют стадо из Техаса в свои новые владения в штате Монтана. Об этом они мечтали очень долго и сейчас наслаждаются спокойствием и красотой новых мест. Внезапно они подвергаются нападению разбойника-индейца Начакоа и его людей из племени черноногих.
СтранаСША
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1954
Премьера в мире18 ноября 1954
18 ноября 1954
ПроизводствоBenedict Bogeaus Production
Cattle Queen of Montana, La reine de la prairie, Königin der Berge, La reina de Montana, A Rainha da Montanha, De koningin van de prairie, Die Königin von Montana, La regina del Far West, Montana, Terra do Ódio, Mustajalat sotapolulla, Præriens dronning, Regina vitelor din Montana, Sierra Nevada, Terra do Ódio, Tomahawkens lag, Villmarkens datter, Η βασίλισσα της κοιλάδος, Η κοιλάς των γιγάντων, Королева скота из Монтаны, バファロウ平原