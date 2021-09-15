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Хороший дом
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The Good House

Хороший дом, 2021

2021 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 15 сентября 2021
Режиссер
Майя Форбс
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Роб Делани
Роб Делани
Все актеры и съемочная группа
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