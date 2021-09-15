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Хороший дом
The Good House
Хороший дом, 2021
2021 / США
7.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
комедия
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7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2021
Премьера в мире
15 сентября 2021
Режиссер
Майя Форбс
В ролях
Сигурни Уивер
Кевин Клайн
Морена Баккарин
Роб Делани
Все актеры и съемочная группа
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