Фильмы
Супер Майки
Трейлеры фильма «Супер Майки»
Хотели бы снова увидеть Серкана и Эду вместе, как в «Постучись в мою дверь»? Объясняем, почему это почти невозможно
Уже 100 раз пересматривали фильм «Москва слезам не верит»? Но явно не заметили намек, что Люда могла быть любовницей Гоши
Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории
Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»
От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой
«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера
