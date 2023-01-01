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Птицы, как мы Птицы, как мы
Киноафиша Фильмы Птицы, как мы Птицы, как мы, 2017: актеры и роли
Birds Like Us Птицы, как мы 2017 / Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Птицы, как мы, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фарук Сабанович Фарук Сабанович Faruk Sabanovic
В ролях
Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Халид Абдалла Халид Абдалла Khalid Abdalla Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Кевин Бишоп Кевин Бишоп Kevin Bishop
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