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Птицы, как мы
Птицы, как мы, 2017: актеры и роли
Birds Like Us
Птицы, как мы
2017 / Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
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4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Птицы, как мы, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фарук Сабанович
Faruk Sabanovic
В ролях
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Халид Абдалла
Khalid Abdalla
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Кевин Бишоп
Kevin Bishop
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