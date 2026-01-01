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Фильмография
Элла Смит
Ella Smith
Киноафиша
Персоны
Элла Смит
Элла Смит
Ella Smith
Дата рождения
6 июня 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Эллы Смит
Родилась 6 июня 1983 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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(2011)
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2011, Великобритания
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