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Элла Смит
Элла Смит Ella Smith
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Элла Смит

Ella Smith

Дата рождения
6 июня 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Эллы Смит

Родилась 6 июня 1983 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Собаконог 7.5
Собаконог (2023)
Голоса 7.4
Голоса (2014)
Франкенштейн: Камбербэтч 7.3
Франкенштейн: Камбербэтч (2011)

Фильмография Эллы Смит

Собаконог 7.5
Собаконог Dogleg
комедия 2023, США
Башня 7
Башня
криминал, триллер 2021, Великобритания
Невероятные 7.2
Невероятные
драма 2021, США
Рэй и Лиз 6.7
Рэй и Лиз Ray & Liz
драма 2018, Великобритания
Птицы, как мы 4.7
Птицы, как мы Birds Like Us
приключения, анимация, фэнтези 2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
Смотреть трейлер
Голоса 7.4
Голоса The Voices
криминал, триллер, комедия 2014, США / Германия
Смотреть трейлер
Франкенштейн: Камбербэтч 7.3
Франкенштейн: Камбербэтч Frankenstein
фантастика, мелодрама, драма 2011, Великобритания
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