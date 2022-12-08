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Тень. Взять Гордея
Отзывы о фильме «Тень. Взять Гордея»
Тень. Взять Гордея
2022 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Maryka
8 декабря 2022, 21:57
Оценка
Интересно-запутанный сюжет с детективным уклоном. Прекрасный каст, актёрская работа, красивые локации, динамичные и эпичные сцены помогут разгрузить вам мозг в конце рабочего дня.
8 декабря 2022, 21:57
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gorstrodolphe272
9 декабря 2022, 15:10
Посмотрели в кино новый шпионский триллер «Тень. Взять Гордея» и этот тот фильм, на который точно стоит отыскать свободное время. Меня вообще новинками проката удивить совсем непросто, но здесь именно тот редкий случай, когда посмотреть реально надо. Мои рекомендации.
9 декабря 2022, 15:10
0
0
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Босова Маргарита
9 декабря 2022, 16:06
Это кино прям для меня. Нравятся мне всякие «бондианы» и «Миссия невыполнима», такт что вполне логично было пойти в кино и получить свою порцию ярких впечатлений. Фильм реально интересный, с непредсказуемым сюжетом и крутым визуалом.
9 декабря 2022, 16:06
0
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Андрей Лютин
10 декабря 2022, 00:06
Наверное, это один из самых интересных фильмов за последнее время. Зацепил, в первую очередь, своим сюжетом с поимкой опасного международного шпиона в исполнении Филиппа Янковского, ну и режиссер Илья Куликов – это всегда уровень. Так вот фильм получился интригующий и напряженный!
10 декабря 2022, 00:06
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София Голованова
11 декабря 2022, 23:06
Оценка
Янковский конечно огонь, но фильм, лично меня, не зацепил. Какого-то особого экшена и чего-то подобного я не увидела
11 декабря 2022, 23:06
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Pavel.Rashchupkin
12 декабря 2022, 15:17
Оценка
Отличный фильм про разведку,масштаба бы побольше,и боевых сцен.В целом не плохо,думаю,что будет продолжение.
12 декабря 2022, 15:17
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