Глеб Жеглов вообще не идеал: вот 5 ошибок героя легендарного «Места встречи изменить нельзя», после которых мнение о нем точно изменится

Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился

Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?