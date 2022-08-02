«Проклятие матери: прятки на выживание»: Рецензия Киноафиши

Кейт живет со своей дочерью Бет в уединенном доме. Девочка кажется замкнутой и нелюдимой, плюс ко всему мать не отпускает ее гулять и даже учиться заставляет на дому. А все дело в том, что муж Кейт и отец Бет сидит в тюрьме за убийство — он зарезал сверстницу дочери. Так что семью переселили по программе защиты свидетелей, и их навещает только местный полицейский.

С самого начала кажется, что в доме происходит что-то странное. Но реальный кошмар начнется однажды вечером, когда на пороге появятся странные люди в капюшонах.

Бывают ситуации, когда фильм привлекает фамилией постановщика (если снимает какой-нибудь Кристофер Нолан, например) или громкими именами актеров. Зритель может заранее догадаться, чего именно ждать от премьеры. С «Проклятием матери» — ровно противоположная история. Но именно в этом главная прелесть картины.

Вряд ли многим знаком сериальный режиссер Крэйг Дэвид Уоллес, хотя он снял весь первый сезон толкового хоррор-сериала «Слэшер» и придумал подростковую черную комедию «Тодд и книга чистого зла». Да и актеры здесь не из первого эшелона.

Проклятие матери: прятки на выживание

И автор пользуется этим незнанием и даже подшучивает над зрителем, используя свой опыт работы над ужасами. С самого начала буквально все намекает на стандартный сюжет о доме если не с призраками, то уж точно с каким-нибудь маньяком в подвале. Здесь вам и мрачная девочка, пугающая маму, и темное семейное прошлое. Буквально все складывается в знакомый сюжет. Да еще и российские прокатчики к лаконичному Motherly (буквально «материнский», как инстинкт) добавили много необходимых для хоррора (но не для этого фильма) слов: «проклятие», «прятки», «выживание».

Тем интереснее то, что произойдет дальше. Где-то после получаса необходимой раскачки картина резко меняет жанр, превращаясь в более приземленную, но не менее напряженную историю. Подобно классическим триллерам о семье, «Проклятие матери» традиционно задает вопрос: а на что вы готовы ради близких? Причем в этот почти философский диалог втягиваются и персонажи в кадре, и герой, который вообще не появляется в фильме. И, видимо, должен и зритель.

Проклятие матери: прятки на выживание

Увы, на полное погружение не хватает времени — картина длится меньше полутора часов. Но за тот короткий период, который отведут под основной сюжет (помним про почти получасовую завязку), действие успеет несколько раз вывернуться самым неожиданным образом. Сюжет даже распадается на две линии. Одна из них практически статична: диалог о мести и ответственности, в один момент даже склоняющийся к «пыточному порно» (но, к счастью, не уходящий в этот жанр). Вторая — те самые прятки

Но странным образом в основе сюжета все равно остается необычная семейная драма. Да, к финалу многие моменты раскрывают слишком прямо. Возможно, «Проклятию матери» больше бы пошла некая недосказанность. Но все же происходящее складывается в нужный пазл в совершенно правильном темпе. Каждый герой занимает свое место и, что важно, высказывает эмоции.

Проклятие матери: прятки на выживание

Как раз последнее и отличает этот небольшой авторский фильм от слишком «механических» триллеров, а тем более хорроров. Режиссер не пытается разогнать сюжет до бешеного темпа, он приводит в кадр травмированных персонажей (за всю картину не появится ни одного здорового человека) и позволяет им раскрыть душу. Причем интересно, что даже в, казалось бы, однозначной ситуации даже те, кто на одной стороне, воспринимают мир чуть по-разному.

Пожалуй, именно за эту составляющую вкупе с остроумной сменой жанра картине можно простить все мелкие недочеты и поспешность. Это интересная экранная терапия, которая заставит задуматься о том, что такое справедливость. А финал и вовсе перевернет представления о некоторых персонажах и даст понять, что люди, а особенно семьи, устроены гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.