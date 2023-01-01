Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экстрасенс. Дело Софи Экстрасенс. Дело Софи
Киноафиша Фильмы Экстрасенс. Дело Софи Экстрасенс. Дело Софи, 2022: актеры и роли
They Live in the Grey Экстрасенс. Дело Софи 2022 / США
4.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Экстрасенс. Дело Софи, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Абель Ван Абель Ван Abel Vang Берли Ван Burlee Vang
В ролях
Мишель Крузик Мишель Крузик Michelle Krusiec Эллен Ро Эллен Ро Ellen Wroe Мерседес Мэннинг Мерседес Мэннинг Mercedes Manning Кен Кирби Кен Кирби Ken Kirby Мэдлин Грэйс Мэдлин Грэйс Madelyn Grace
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше