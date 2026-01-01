Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мерседес Мэннинг
Mercedes Manning
Киноафиша
Персоны
Мерседес Мэннинг
Мерседес Мэннинг
Mercedes Manning
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.1
Только секс
(2011)
4.7
Экстрасенс. Дело Софи
(2022)
3.3
Хирокин
(2011)
Фильмография Мерседес Мэннинг
4.7
Экстрасенс. Дело Софи
They Live in the Grey
ужасы, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
6.1
Только секс
драма, комедия, мини-сериал
2011, США
3.3
Хирокин
Hirokin
приключения, драма, боевик
2011, США
Смотреть трейлер
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить