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Модель
Отзывы о фильме «Модель»
Модель
2022 / Россия
Трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Игорь Ефимов
11 июля 2022, 14:42
Оценка
Остросюжетный трилер с элементами драмы режиссера Ольги Ланд. Признаюсь честно, ни одну картинку с ней смотрел. А вот с Жижикиным пересматриваю Мажора. Роль ему хорошо подошла. Депутат гос.думы с влиятельными знакомыми и хорошим состоянием. Имея все это, он сидит со «связанными руками», не может выехать к дочери в штаты и спасти ее от этого кошмара. А как он наблюдал за всем этим онлайн?! Мне, как отцу подрастающей дочери, было также больно на это смотреть. Это супер, что актеры так чутко смогли донести свои состояния до зрителя, спасибо за картину!
11 июля 2022, 14:42
2
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vladibburov
12 июля 2022, 14:01
Что стало с той самоуверенной девчонкой, которая у себя дома была такая смелая, ах да, она попала в рабство в США! Как это получилось? И как ее спасти, при условии, что родители девочки заперты в России и не могут въехать в Америку. Кто поможет несовершеннолетней девочке? Кто спасет ее от страшного конца? Заинтриговало?) Да, думаю это стоит посмотреть, в любом случае.
12 июля 2022, 14:01
1
0
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