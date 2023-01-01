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Фильмография
Крити Санон
Kriti Sanon
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Персоны
Крити Санон
Крити Санон
Kriti Sanon
Дата рождения
27 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
Волк
(2022)
8
Шехзада
(2023)
7.6666665
Конфетка из Барели
(2017)
7.5384617
Фильмография Крити Санон
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
2019
2017
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7.7
Шехзада
Shehzada
боевик, комедия, драма
2023, Индия
Адипуруш
Adipurush
боевик, приключения, драма, фэнтези
2023, Индия
Билеты
8
Волк
Bhediya
комедия, ужасы, триллер
2022, Индия
6.3
Прятки
Luka Chuppi
мелодрама, комедия
2019, Индия
7.5
Конфетка из Барели
Bareilly Ki Barfi
комедия, мелодрама
2017, Индия
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