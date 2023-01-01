Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крити Санон
Крити Санон Kriti Sanon
Киноафиша Персоны Крити Санон

Крити Санон

Kriti Sanon

Дата рождения
27 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Волк
Волк (2022)
8
Шехзада
Шехзада (2023)
7.6666665
Конфетка из Барели
Конфетка из Барели (2017)
7.5384617

Фильмография Крити Санон

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актриса 5
Шехзада 7.7
Шехзада Shehzada
боевик, комедия, драма 2023, Индия
Адипуруш
Адипуруш Adipurush
боевик, приключения, драма, фэнтези 2023, Индия
Билеты
Волк 8
Волк Bhediya
комедия, ужасы, триллер 2022, Индия
Прятки 6.3
Прятки Luka Chuppi
мелодрама, комедия 2019, Индия
Конфетка из Барели 7.5
Конфетка из Барели Bareilly Ki Barfi
комедия, мелодрама 2017, Индия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App