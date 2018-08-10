В ролях
Matt Dallas
Pastor John Douglas
Heather DeVan
Sarah Winbourne
Austin Filson
Shane Stevens
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джейсон Деван
Сценарист
Джейсон Деван, Heather DeVan, Dylan Matlock
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
10 августа 2018
Премьера в мире
10 августа 2018
Производство
DeVan Clan Productions
Другие названия
Tell Me Your Name, Along Came the Devil, La llegada del diablo, Řekni mi své jméno, Ütle oma nimi, Назови своё имя, 悪霊館