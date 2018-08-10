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Постер фильма Назови своё имя
4.1
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4.1

Назови своё имя

, 2018
Tell Me Your Name
США / драма, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Назови своё имя
4.1

О фильме

После тяжелого детства Эшли ищет близости и неожиданно притягивает демоническую силу, и теперь ее близкие вынуждены бороться за ее душу.

В ролях

Джессика Барт
Tanya Winbourne
Matt Dallas
Pastor John Douglas
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Reverend Michael
Сидни Суини
Сидни Суини
Ashley
Мэдисон Линтц
Мэдисон Линтц
Hannah
Heather DeVan
Sarah Winbourne
Austin Filson
Shane Stevens
Ахмед Хуссэйн
Dr. Carraz
P.K. DeVan
Dylan
Кайла Дивер
Кайла Дивер
Jordan
Режиссер Джейсон Деван
Сценарист Джейсон Деван, Heather DeVan, Dylan Matlock
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 августа 2018
Премьера в мире 10 августа 2018
Дата выхода
10 августа 2018 США
Производство DeVan Clan Productions
Другие названия
Tell Me Your Name, Along Came the Devil, La llegada del diablo, Řekni mi své jméno, Ütle oma nimi, Назови своё имя, 悪霊館

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 6 апреля 2022

Отзывы о фильме

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