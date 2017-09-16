Оповещения от Киноафиши
Квартира 212

Apartment 212 18+
О фильме

Дженнифер сбежала от жестокого мужа и поселилась в небольшом многоквартирном комплексе. После странного самоубийства нелюдимой соседки, которая еще и рыдала по ночам, не давая спать, девушка находит в ее вещах на выброс красивую антикварную шкатулку и забирает себе. Решив, что теперь-то она выспится, Дженнифер жестоко ошибалась – ночью ее кто-то регулярно кусает, из-за чего на теле остаются ужасные следы. И что еще хуже, приближается день важного собеседования.

Страна США / Испания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 16 сентября 2017
Производство Unreal Media, Wrecking Ball Pictures, Entropy Studio
Другие названия
Gnaw, Apartment 212, Apartament 212, Apartamento 212, Apartamento 212 - A Infestação, Квартира 212
Режиссер
Хейлар Гарсиа
В ролях
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Сэлли Кёркленд
Сэлли Кёркленд
Кайл Гэсс
Все актеры и съемочная группа
