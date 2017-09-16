Отзывы о фильме
Дженнифер сбежала от жестокого мужа и поселилась в небольшом многоквартирном комплексе. После странного самоубийства нелюдимой соседки, которая еще и рыдала по ночам, не давая спать, девушка находит в ее вещах на выброс красивую антикварную шкатулку и забирает себе. Решив, что теперь-то она выспится, Дженнифер жестоко ошибалась – ночью ее кто-то регулярно кусает, из-за чего на теле остаются ужасные следы. И что еще хуже, приближается день важного собеседования.