ProductionStorm Vision Entertainment, Eclectik Vision, Storm Alley Entertainment
Also known as
Science Fiction Volume One: The Osiris Child, The Osiris Child, Origin Wars, A filha de Osiris, Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı, Dítě z Osirisu, El legado de Osiris, Ficção Científica Volume Um: O Legado de Osiris, Nguồn Gốc Đại Chiến, Osiride - Il 9° pianeta, Osiride il 9° pianeta - The Osiris Child, Osiris : La 9ème Planète, Osiris Child, OSIRIS オシリス, Osiris: The Last Fighter, Osirise laps, Rescate en Osiris, Science Fiction: Volume 1, SFv1, The Osiris Child: Science Fiction Volume One, Дитя Осириса: Научная фантастика, выпуск 1, ابن أوزوريس, Más Alla de Orion, Osiris : La 9e Planète, Osiride - Il Nono Pianeta, 星際叛將：歐西里斯之子
Film rating
5.6
Rate10 votes
5.5IMDb
Updated 3 March 2022
Stills
Quotes
[last lines]
Warden MourdainEasy Now... I Made You
[as the mutated convicts move in for the kill]
Warden MourdainI MADE YOU
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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