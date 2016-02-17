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Poster of Science Fiction Volume One: The Osiris Child
5.6
Kinoafisha Films Science Fiction Volume One: The Osiris Child
5.6

Science Fiction Volume One: The Osiris Child

, 2016
Science Fiction Volume One: The Osiris Child
Australia / Action, Adventure, Drama / 18+
Poster of Science Fiction Volume One: The Osiris Child
5.6

Cast

Kellan Lutz
Kellan Lutz
Sy Lombrok
Daniel MacPherson
Daniel MacPherson
Lt. Kane Sommerville
Isabel Lucas
Isabel Lucas
Gyp
Luke Ford
Luke Ford
Bill
Rachel Griffiths
Rachel Griffiths
General Lynex
Temuera Morrison
Temuera Morrison
Warden Mourdain
Bren Foster
Bren Foster
Charles Kreat
Dwaine Stevenson
The Ragged
Teagan Croft
Teagan Croft
Indi Sommerville
Grace Huang
Nurse Jandi
Director Shane Abbess
Writer Shane Abbess, Brian Cachia
Composer Brian Cachia
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2016
Online premiere 4 August 2017
World premiere 17 February 2016
Release date
26 July 2017 South Korea 15
17 February 2016 Spain 12
31 August 2017 UAE
6 October 2017 USA NR
Worldwide Gross $135,532
Production Storm Vision Entertainment, Eclectik Vision, Storm Alley Entertainment
Also known as
Science Fiction Volume One: The Osiris Child, The Osiris Child, Origin Wars, A filha de Osiris, Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı, Dítě z Osirisu, El legado de Osiris, Ficção Científica Volume Um: O Legado de Osiris, Nguồn Gốc Đại Chiến, Osiride - Il 9° pianeta, Osiride il 9° pianeta - The Osiris Child, Osiris : La 9ème Planète, Osiris Child, OSIRIS オシリス, Osiris: The Last Fighter, Osirise laps, Rescate en Osiris, Science Fiction: Volume 1, SFv1, The Osiris Child: Science Fiction Volume One, Дитя Осириса: Научная фантастика, выпуск 1, ابن أوزوريس, Más Alla de Orion, Osiris : La 9e Planète, Osiride - Il Nono Pianeta, 星際叛將：歐西里斯之子

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Updated 3 March 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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