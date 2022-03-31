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Осада
Отзывы о фильме «Осада»
American Siege
Осада
2021 / Канада / США
Трейлер
3.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
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alfaterm
31 марта 2022, 19:20
Оценка
Прощальный фильм Брюса Уиллиса.Красиво прставил точку в своей актерской карьере.
31 марта 2022, 19:20
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Хасан Тамбиев
2 апреля 2022, 17:15
Оценка
Не ходите на этот фильм. Это просто ужас какой отстой! С самого начала понял, что что-то не то..диалоги просто тупейшие и скучные..актеры переигрывают, некоторым не хватает мастерства.\nв итоге ушли с зала примерно на середине. Как Брюс Уиллис мог на таком фильме закончить карьеру??
2 апреля 2022, 17:15
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