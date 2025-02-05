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Постер фильма Стукач
7.1
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7.1

Стукач

, 1984
The Hit
Великобритания / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Стукач
7.1

О фильме

Бандит Вилли Паркер ради своей свободы «сдал» подельщиков. И вот, спустя 10 лет, двое наемников: Брэддок и Майрон находят его в Испании. Но они еще должны доставить Паркера по назначению, когда везде уже объявлено о его похищении.

В ролях

Ральф Браун
Ральф Браун
Second Man
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Willie Parker
Джон Херт
Джон Херт
Тим Рот
Тим Рот
Лаура дель Соль
Freddie Stuart
First Man
A.J. Clarke
Third Man
Lennie Peters
Mr Corrigan
Bernie Searle
Hopwood
Brian Royal
Fellows
Элби Вудингтон
Riordan
Уиллоби Грей
Judge
Режиссер Стивен Фрирз
Сценарист Peter Prince
Композитор Пакьера де Херес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 12 сентября 1984
Дата выхода
8 марта 1985 Австралия
7 сентября 1994 Великобритания
24 апреля 1986 Германия
22 февраля 1985 Дания
10 мая 1985 Испания 18
12 сентября 1984 Канада
8 ноября 1984 Нидерланды
8 марта 1985 США
26 июля 1985 Финляндия
31 октября 1984 Франция
21 декабря 1987 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $876 775
Производство Zenith Entertainment, Recorded Picture Company (RPC), Central Productions Ltd.
Другие названия
The Hit, La ejecución, Стукач, Az áruló, Die Profi-Killer, Félelem nélkül, Golpe magistral, Hævnens time, Kiralık Katiller, Koston päivä, Leiemorderen, Les nouveaux tueurs, O Traidor, Refém de Boa Vontade, Symvolaio me to thanato, The Hit - Die Profi-Killer, The Hit - Le tueur était presque parfait, The Hit (La venganza), Tilinteon hetki, Ubistvo, Vendetta, Wykonać wyrok, Συμβόλαιο με το θάνατο, Ударът, 殺し屋たちの挽歌, The Hit - Eiskalt unter glühender Sonne, The Hit: Le tireur était presque parfait, La venganza

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 5 февраля 2025

Цитаты

Willie Это всего лишь мгновение. Мы здесь. Потом нас здесь нет. Мы где-то в другом месте... возможно. И это так же естественно, как дыхание. Зачем нам бояться?

Отзывы о фильме

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