Бандит Вилли Паркер ради своей свободы «сдал» подельщиков. И вот, спустя 10 лет, двое наемников: Брэддок и Майрон находят его в Испании. Но они еще должны доставить Паркера по назначению, когда везде уже объявлено о его похищении.
|8 марта 1985
|Австралия
|7 сентября 1994
|Великобритания
|24 апреля 1986
|Германия
|22 февраля 1985
|Дания
|10 мая 1985
|Испания
|18
|12 сентября 1984
|Канада
|8 ноября 1984
|Нидерланды
|8 марта 1985
|США
|26 июля 1985
|Финляндия
|31 октября 1984
|Франция
|21 декабря 1987
|Япония
|G