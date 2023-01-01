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Киноафиша Фильмы Стукач Стукач, 1984: актеры и роли
The Hit Стукач 1984 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Стукач, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз Стивен Фрирз Stephen Frears
В ролях
Ральф Браун Ральф Браун Ralph Brown Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Джон Херт Джон Херт John Hurt Тим Рот Тим Рот Tim Roth Лаура дель Соль Laura del Sol
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