Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дэниэл Кэйси
Дэниэл Кэйси Daniel Casey
Киноафиша Персоны Дэниэл Кэйси

Дэниэл Кэйси

Daniel Casey

Дата рождения
1 июня 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Англия, Великобритания

Популярные фильмы

Чисто английские убийства 0.0
Чисто английские убийства (1998)
0.0
Wardriver

Фильмография Дэниэл Кэйси

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Режиссер 1 Актер 1
Чисто английские убийства
Чисто английские убийства
драма, криминал, мистика 1998, Великобритания
Wardriver Wardriver
триллер , США
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше