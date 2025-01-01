Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тихое место: День первый Тихое место: День первый, 2024: актеры и роли

Тихое место: День первый, 2024: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Сарноски Michael Sarnoski
В ролях
Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Джозеф Куинн Джозеф Куинн Joseph Quinn Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Дэнис О’Хэр Дэнис О’Хэр Denis O'Hare Алекс Вулф Алекс Вулф Alex Wolff
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она
Рейтинг выше 8 — это вам не шутки: 8 действительно классных сериалов с сериями не длиннее 30 минут
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше