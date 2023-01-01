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Lionheart

Самоволка, 1990

1990 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Лион Готье — французский солдат, который служит в Африке с составе Французского иностранного легиона. Однажды он получает письмо от своей невестки и узнает, что его брата, живущего в США, пытались убить наркоторговцы. Но командованию плевать на семейные проблемы своего солдата — Лиону отказывают в отпуске. Грубо нарушив устав, Лион уходит в самоволку, покидая расположение части. Он нанимается кочегаром на торговое судно, перебирается через Атлантику и оказывается в Нью Йорке. Чтобы поймать беглеца и отдать его под трибунал, в Америку направляются двое элитных солдат Легиона.

Лиону нужно добраться до брата, живущего в Лос-Анджелесе, то есть пересечь всю страну, но у него нет ни друзей, ни денег. На помощь приходят его бойцовские умения: выиграв кулачный бой на улице, дезертир знакомится с Джошуа, который сводит его с Синтией, богатой леди, организующей поединки без правил для состоятельных зрителей. Противники в этих боях обещают быть гораздо серьезнее, чем на улице, но Лион готов рискнуть собственным здоровьем ради помощи брату и его семье. Он еще не знает, что выйти из этой организации по первому желанию не получится.

В 1990 годы вышло два фильма с участием Жан-Клод Ван Дамма. Несмотря на то, что фильм “Самоволка” был снят после картины “Ордер на смерть”, он был показан раньше.

Этот фильм выпускался под пятью разными названиями, в зависимости от страны показа: “Львиное сердце”, “Полный контакт”, “Самоволка”, “Неверная ставка” и “Леон”. Фильм имел независимое финансирование и был продан различным дистрибьюторам по всему миру. Поэтому предполагалось, что они просто выберут заголовок, который будет иметь наибольший успех в конкретной стране.

В сентябре 2014 года компания-правообладатель предложила Альберту Пьюну, уже работавшему с Жан-Клодом Ван Даммом над фильмом “Киборг”, заняться постановкой ремейка “Самоволки” при непосредственном участии актера. Режиссёр выразил сомнение в необходимости нового фильма, но был готовность взяться за работу, если ему будет предоставлена свобода действия на съёмочной площадке. Продолжение так и не было реализовано.

Всё необходимую информацию о Французском Иностранном легионе создателям фильма предоставил актер Оливье Грюнер.

Трейлер к фильму, который можно увидеть на различных видеокассетах компании “Imperial Entertainment”, которая продюсировала фильм, не содержит абсолютно никаких указаний на участие “Universal Pictures”, поскольку последние приобретут права на распространение фильма в США позже.

Во время сцены финального боя положение белых линий на полу меняется. Особенно это заметно в начале боя.

Когда Лион и Джошуа гуляют по Нью Йорку, можно заметить вывеску сети бургеров “Carl's Jr”. На самом деле эта сеть не представлена на восточном побережье США.

Во многих странах фильм был выпущен на VHS, а позднее и DVD носителях в двух версиях: более полной и сокращенной, из которой было вырезано около пяти минут. Но нигде в мире не было выпущено полной версии без сокращений.

Антагонист, поглаживающий свою кошку, — это отсылка к главному противнику Джеймса Бонда Эрнсту Блофельду из фильма “Живешь только дважды”.

Собираясь “съесть” одного из своих соперников “на завтрак” Лион цитирует Джона Мэтрикса из фильма “Коммандо”.

Роль Николь Готье стала дебютной для семилетней Эшли Джонсон.

Режиссер Шелдон Леттич познакомился с Жан-Клодом Ван Даммом на съемках фильма “Кровавый спорт”. В дальнейшем они поработали вместе над картинами “Двойной удар” и “Легионер”, к которому Леттич писал сценарий.

Французский легионер Лион Готье сбегает из военной базы в Африке, чтобы помочь семье своего умирающего брата. Приехав в США, он зарабатывает деньги, участвуя в подпольных боях без правил. Жан-Клод Ван Дамм в расцвете сил исполнил главную роль в драматическом боевике 1990 года «Самоволка», также приняв участие в написании сценария. Фильм положил начало его многолетнему сотрудничеству с режиссером-дебютантом Шелдоном Леттичем («Двойной удар», «Тайна ордена», «Прочная защита»). Лейтенант Лион Готье служит в рядах французского легиона на африканской базе в Джибути. Получив письмо из далекой Калифорнии, Лион узнает, что его брат стал жертвой бандитской разборки и попал в больницу со страшными ожогами. Из последних сил умирающий повторяет имя Лиона. Чтобы помочь своей овдовевшей невестке и маленькой племяннице, Лион бежит из легиона. Ему удается выжить в пустыне и даже добраться до Америки. Следующий шаг – найти деньги. Лион соглашается принять участие в жестоких боях без правил, сражаясь под прозвищем «Львиное сердце». Тем временем на след «гладиатора-дезертира» выходят легионеры, грозящие Лиону военным трибуналом. 

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 7 июня 1990
Возраст 16+
Режиссер
Шелдон Леттич
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Брайан Томпсон
Брайан Томпсон
Эшли Джонсон
Эшли Джонсон
Лиза Пеликан
Мишель Кисси
Все актеры и съемочная группа
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Самоволка

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