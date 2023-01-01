Самоволка, 1990

В 1990 годы вышло два фильма с участием Жан-Клод Ван Дамма. Несмотря на то, что фильм “Самоволка” был снят после картины “Ордер на смерть”, он был показан раньше.

Этот фильм выпускался под пятью разными названиями, в зависимости от страны показа: “Львиное сердце”, “Полный контакт”, “Самоволка”, “Неверная ставка” и “Леон”. Фильм имел независимое финансирование и был продан различным дистрибьюторам по всему миру. Поэтому предполагалось, что они просто выберут заголовок, который будет иметь наибольший успех в конкретной стране.

В сентябре 2014 года компания-правообладатель предложила Альберту Пьюну, уже работавшему с Жан-Клодом Ван Даммом над фильмом “Киборг”, заняться постановкой ремейка “Самоволки” при непосредственном участии актера. Режиссёр выразил сомнение в необходимости нового фильма, но был готовность взяться за работу, если ему будет предоставлена свобода действия на съёмочной площадке. Продолжение так и не было реализовано.

Всё необходимую информацию о Французском Иностранном легионе создателям фильма предоставил актер Оливье Грюнер.

Трейлер к фильму, который можно увидеть на различных видеокассетах компании “Imperial Entertainment”, которая продюсировала фильм, не содержит абсолютно никаких указаний на участие “Universal Pictures”, поскольку последние приобретут права на распространение фильма в США позже.

Во время сцены финального боя положение белых линий на полу меняется. Особенно это заметно в начале боя.

Когда Лион и Джошуа гуляют по Нью Йорку, можно заметить вывеску сети бургеров “Carl's Jr”. На самом деле эта сеть не представлена на восточном побережье США.

Во многих странах фильм был выпущен на VHS, а позднее и DVD носителях в двух версиях: более полной и сокращенной, из которой было вырезано около пяти минут. Но нигде в мире не было выпущено полной версии без сокращений.

Антагонист, поглаживающий свою кошку, — это отсылка к главному противнику Джеймса Бонда Эрнсту Блофельду из фильма “Живешь только дважды”.

Собираясь “съесть” одного из своих соперников “на завтрак” Лион цитирует Джона Мэтрикса из фильма “Коммандо”.

Роль Николь Готье стала дебютной для семилетней Эшли Джонсон.

Режиссер Шелдон Леттич познакомился с Жан-Клодом Ван Даммом на съемках фильма “Кровавый спорт”. В дальнейшем они поработали вместе над картинами “Двойной удар” и “Легионер”, к которому Леттич писал сценарий.