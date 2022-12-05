«Призраки прошлого»: Рецензия Киноафиши

Джули Риверс, когда-то потерявшая ребенка, вновь оказывается беременна. Вместе с мужем героиня переезжает в новый дом, чтобы начать все с чистого листа. Врачи рекомендуют Джули избегать любых стрессов и соблюдать постельный режим, поэтому женщина вынуждена все время проводить в своей комнате. Но в какой-то момент она замечает, что в доме происходит что-то сверхъестественное. Джули предстоит столкнуться с призраками прошлого, которые, как ей кажется, хотят навредить ее будущему ребенку.

«Призраки прошлого» – дебютная режиссерская работа сценаристки Лори Эванс Тейлор, известной по сериалам «Желание» и «Нечестные жестокие игры». Главную роль в фильме сыграла звезда последнего «Крика» – Мелисса Баррера. Актриса также занималась продюсированием картины вместе с Лори Эванс Тейлор.

Призраки прошлого

«Призраки прошлого» – камерный авторский хоррор, основное действие которого происходит в одной комнате – спальне главной героини Джули, вынужденной исполнять предписания врача и соблюдать постельный режим, чтобы не потерять ребенка (из-за падения с лестницы у нее появилась угроза выкидыша). Из-за замкнутого пространства, которое, по ощущениям, сужается и давит на беременную женщину, у зрителя возникает неприятное чувство тревоги, хотя ничего откровенно пугающего на экране не происходит, за исключением нескольких внезапных появлений мальчика-призрака.

«Призраки прошлого» – хоррор для тех, кто не любит ужасы. Кино Тейлор – одновременно и слоубернер, и психологическая драма про травмы, шрамы после которых не заживают, с элементами мистики, благодаря которой временами фильм даже напоминает лаконичный микс «Бабадука» и «Мамы» Мускетти. Режиссер не ставит перед собой цели рассказать страшную историю или удивить оригинальными монстрами или демонами в лучших традициях франшиз «Астрал» или «Заклятие». Лори Эванс Тейлор постепенно раскрывает идею о том, что самые страшные вещи происходят в реальной жизни, а некоторые кошмары и вовсе остаются с нами навсегда. Переживание смерти ребенка стало причиной тяжелого послеродового психоза главной героини, но даже спустя время Джули тоскует по малышу, а изоляция в комнате возвращает ее в состояние депрессии. Женщину посещают пугающие видения, где, как ей кажется, с ней пытается связаться дух уже подросшего сына, которого она так и не смогла отпустить.

Призраки прошлого

«Призраки прошлого» – кино, посвященное всем матерям, которые потеряли своих детей. Это важный фильм, который показывает, что в обществе послеродовая депрессия, посттравматическое расстройство и сложные периоды в жизни женщины – это все еще табуированная тема. Даже муж главной героини говорит, что она слишком чувствительная, и просит отпустить прошлое ради ребенка, который скоро появится на свет. Но он не понимает, насколько тяжело было Джули – она пыталась покончить с собой и провела в психиатрической клинике шесть недель. Героиня панически боится снова потерять малыша, у Джули снова проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, но супруг старается не обращать на это внимания, ведь он устал от постоянных срывов жены и хочет, чтобы в этот раз все было идеально. «Призраки прошлого» наглядно иллюстрируют распространенные стереотипы о том, что женщина должна оставаться наедине со своей болью, не закатывать истерики и вообще не беспокоить супруга, когда ей плохо. Однако главная героиня находит поддержку у медсестры, которая ухаживает за ней, – та тоже пережила смерть новорожденного ребенка. Кино успешно транслирует идею о сестринстве, показывая, что женщины прекрасно разделяют переживания и проблемы других женщин, а значит, должны друг другу помогать.

Призраки прошлого

«Призраки прошлого» в этому году не единственный фильм, в котором рассказывают о послеродовой депрессии и ПТСР у женщин, которые столкнулись со смертью ребенка. В том же финском фолк-хорроре «Близнец» и драме «Чудо» с Флоренс Пью обе главные героини пережили утрату. Но кино Лори Тейлор Эванс ближе к финалу оказывает какой-то удивительно терапевтический эффект, а весь его сюжет, по сути, сосредоточен на проработке травмы.

Содержание картины максимально простое, лишенное впечатляющих спецэффектов и предсказуемых скримеров (хотя в фильме все же нашлось место для пары жутких сцен, от которых все внутри переворачивается), но мистика в «Призраках» и неплохая детективная линия, посвященная семье, которая жила в доме Джули в 1960-х, не имеют большого значения, потому что самое пугающее в кино Тейлор – это хроническое одиночество женщины, которая все свои силы тратит на то, чтобы справиться с утратой и научиться жить заново, не оглядываясь на прошлое. «Горе матери – это мощная сила. Если с ним не примириться, оно тебя уничтожит», – говорит медсестра героине Барреры. «Призраки прошлого», конечно, не пытаются убедить зрителя в том, что время лечит. Они скорее дают понять, насколько важно проработать травмирующий опыт и найти того, кто поддержит вас в самые сложные времена.

Призраки прошлого

«Призраки прошлого» – минималистичный и элегантно снятый психологический хоррор с трогательным финалом, скорее рассчитанный не на искушенных фанатов ужасов, а на тех зрителей, которым ближе личные драмы в тонкой сверхъестественной оболочке.