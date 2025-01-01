Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов

Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями

Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент