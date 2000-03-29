Великий Гэтсби, 2000

Вернувшись без гроша в кармане с Первой мировой войны, юноша узнает что прекрасная Дэйзи, девушка, которую он любил больше жизни, вышла замуж за сказочно богатого Тома Бьюкенена. Теперь она живет на знаменитом фешенебельном «Золотом берегу» Лонг-Айленда.

Мечтая воскресить любовь, молодой человек, неизвестно какими путями, сколотив состояние, поселяется по соседству под именем Джея Гэтсби. Его таинственная личность служит предметом самых невероятных слухов и сплетен. Он закатывает роскошные вечеринки в своем шикарном особняке и терпеливо дожидается исполнения своей заветной мечты. Но когда это настанет, ему придется заплатить ни с чем не сравнимую цену.