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Великий Гэтсби
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The Great Gatsby

Великий Гэтсби, 2000

2000 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Вернувшись без гроша в кармане с Первой мировой войны, юноша узнает что прекрасная Дэйзи, девушка, которую он любил больше жизни, вышла замуж за сказочно богатого Тома Бьюкенена. Теперь она живет на знаменитом фешенебельном «Золотом берегу» Лонг-Айленда.

Мечтая воскресить любовь, молодой человек, неизвестно какими путями, сколотив состояние, поселяется по соседству под именем Джея Гэтсби. Его таинственная личность служит предметом самых невероятных слухов и сплетен. Он закатывает роскошные вечеринки в своем шикарном особняке и терпеливо дожидается исполнения своей заветной мечты. Но когда это настанет, ему придется заплатить ни с чем не сравнимую цену.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 29 марта 2000
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Марковиц
В ролях
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс
Пол Радд
Пол Радд
Мартин Донован
Мартин Донован
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великий Гэтсби 2 постера
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