Фильмы
Помощь
Награды и номинации фильма Помощь
Награды и номинации фильма Помощь 2021
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Director, Fiction
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Writer, Drama
Номинант
