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Фабельманы Фабельманы
Киноафиша Фильмы Фабельманы Фабельманы, 2022: актеры и роли
The Fabelmans Фабельманы 2022 / США
8.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Фабельманы, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Пол Дано Пол Дано Paul Dano Оакс Фигли Оакс Фигли Oakes Fegley Гэбриел Бейтман Гэбриел Бейтман Gabriel Bateman Николас Канту Николас Канту Nicolas Cantu Джулия Баттерз Джулия Баттерз Julia Butters Джадд Херш Джадд Херш Judd Hirsch Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch
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