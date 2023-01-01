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Фабельманы
Фабельманы, 2022: актеры и роли
The Fabelmans
Фабельманы
2022 / США
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8.2
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Фабельманы, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Сет Роген
Seth Rogen
Пол Дано
Paul Dano
Оакс Фигли
Oakes Fegley
Гэбриел Бейтман
Gabriel Bateman
Николас Канту
Nicolas Cantu
Джулия Баттерз
Julia Butters
Джадд Херш
Judd Hirsch
Дэвид Линч
David Lynch
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