Награды и номинации фильма Фабельманы 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022 Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
