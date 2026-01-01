Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Фильмы
Фабельманы
Награды и номинации фильма Фабельманы
Награды и номинации фильма Фабельманы 2022
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
