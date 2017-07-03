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Американское ограбление
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The Assault

Американское ограбление, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

Линдсей — идеальная жена успешного мужчины. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Тихая и скромная, она не перечит мужу, который считает себя победителем и строит грандиозные планы на будущее. С виду их семья идеальна, но мало кто знает, что за ширмой кажущегося благополучия скрывается бездна лжи, непонимания и даже домашнее насилие: за своенравный поступок Линдсей вынуждена расплачиваться физической болью. Муж Линдсей — совладелец нескольких проектов. В том числе он владеет долей маленького продуктового магазинчика, в который однажды утром врываются двое в масках и забирают все деньги из кассы. Позже полиция обнаруживает сгоревшую машину, на заднем сиденье которой обнаруживается сумка с наличными. Выходит, что преступники совершили налет не ради денег — но что тогда послужило мотивом?

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 3 июля 2017
Премьера в мире 3 июля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джейкоб Куни
В ролях
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Джордан Лэдд
Кевин Нэш
Кевин Нэш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американское ограбление 2 постера
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