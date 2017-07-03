Американское ограбление, 2017

Линдсей — идеальная жена успешного мужчины. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Тихая и скромная, она не перечит мужу, который считает себя победителем и строит грандиозные планы на будущее. С виду их семья идеальна, но мало кто знает, что за ширмой кажущегося благополучия скрывается бездна лжи, непонимания и даже домашнее насилие: за своенравный поступок Линдсей вынуждена расплачиваться физической болью. Муж Линдсей — совладелец нескольких проектов. В том числе он владеет долей маленького продуктового магазинчика, в который однажды утром врываются двое в масках и забирают все деньги из кассы. Позже полиция обнаруживает сгоревшую машину, на заднем сиденье которой обнаруживается сумка с наличными. Выходит, что преступники совершили налет не ради денег — но что тогда послужило мотивом?