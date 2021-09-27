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Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович
Lucile Hadzihalilovic
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Люсиль Адзиалилович
Lucile Hadzihalilovic
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Дата рождения
7 мая 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Личные связи
Гаспар Ноэ
состоят в браке
Биография Люсиль Адзиалилович
Родилась 7 мая 1961 года. Лион, Франция.
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Фильмография Люсиль Адзиалилович
Уховёртка
драма
2021, Великобритания / Франция / Бельгия
5.0
Эволюция
ужасы, драма, детектив
2015, Франция / Бельгия
6.0
Невинность
драма, детектив
2004, Бельгия / Франция / Великобритания / Япония
6.0
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Главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне завоевала румынская драма «Голубая луна»
Также в рамках мероприятия была отмечена картина российского режиссера Лены Ланских «Ничья».
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27 сентября 2021 12:14
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Гаспар Ноэ
Gaspar Noé
состоят в браке
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