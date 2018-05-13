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Умри, чудовище, умри
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Muere, monstruo, muere

Умри, чудовище, умри, 2018

2018 / Аргентина / Франция / Чили
5.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

Крус — «деревенский детектив», полицейский, несущий службу в горном, изолированном от большого мира районе Аргентины. В этой почти безлюдной части Андских Кордильер все, казалось бы, друг у друга на виду, серьёзное преступление невозможно. Однако оно случается: найден обезглавленный труп женщины. Крус приступает к расследованию; главный подозреваемый — муж жертвы, с которой коп тоже спал, — уже заточен в психушку, но жуткие и странные преступления продолжаются. Обвиняемый верит, что зло творит потусторонний монстр, а в голове Круса неотвязно вертится мантра «Muere, Monstruo, Muere», три «М» которой напоминают горные вершины... 

5.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 13 мая 2018
Возраст 18+
Режиссер
Алехандро Фадель
В ролях
Виктор Лопес
Эстебан Бильярди
Таня Касчиани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Умри, чудовище, умри 2 постера
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