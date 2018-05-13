Умри, чудовище, умри, 2018

Крус — «деревенский детектив», полицейский, несущий службу в горном, изолированном от большого мира районе Аргентины. В этой почти безлюдной части Андских Кордильер все, казалось бы, друг у друга на виду, серьёзное преступление невозможно. Однако оно случается: найден обезглавленный труп женщины. Крус приступает к расследованию; главный подозреваемый — муж жертвы, с которой коп тоже спал, — уже заточен в психушку, но жуткие и странные преступления продолжаются. Обвиняемый верит, что зло творит потусторонний монстр, а в голове Круса неотвязно вертится мантра «Muere, Monstruo, Muere», три «М» которой напоминают горные вершины...