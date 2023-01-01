Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первый Оскар Первый Оскар
Киноафиша Фильмы Первый Оскар Первый Оскар, 2022: актеры и роли
Первый Оскар 2022 / Россия
6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Первый Оскар, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Мокрицкий Сергей Мокрицкий
В ролях
Никита Кологривый Никита Кологривый Nikita Kologrivyy Андрей Мерзликин Андрей Мерзликин Andrey Merzlikin Тихон Жизневский Тихон Жизневский Tikhon Zhiznevsky Антон Момот Антон Момот Дарья Жовнер Дарья Жовнер Darya Zhovner Никита Тарасов Никита Тарасов Nikita Tarasov Василий Мищенко Василий Мищенко Алексей Колган Алексей Колган Лев Малишава
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Луна
Луна
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох
Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова
«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену
Самой красивой девушкой мира в 90-х стала студентка из России: сейчас модель прячется ото всех (фото)
Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)
Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше