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Действие фильма происходит сразу в двух временных и географических пространствах. В Москве осенью 1941 года, когда немецкие войска все ближе подбирались к городу, и во вполне мирном Лос-Анджелесе 1942-го, где только что успешно прошел показ советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (известного в американском прокате как «Москва наносит ответный удар») и где самой большой проблемой являлся неработающий вентилятор. Именно он (фильм, а не…