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Первый Оскар 2022 / Россия
7.0 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Первый Оскар»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Действие фильма происходит сразу в двух временных и географических пространствах. В Москве осенью 1941 года, когда немецкие войска все ближе подбирались к городу, и во вполне мирном Лос-Анджелесе 1942-го, где только что успешно прошел показ советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (известного в американском прокате как «Москва наносит ответный удар») и где самой большой проблемой являлся неработающий вентилятор. Именно он (фильм, а не…

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tarkov2005 23 апреля 2022, 13:30
Оценка
Очень классный фильм. Всем советую сходить.
23 апреля 2022, 13:30 Ответить
Галина Амелькина 23 апреля 2022, 18:15
Оценка
Отличный фильм!!!
23 апреля 2022, 18:15 Ответить
Александр Кочергин 27 апреля 2022, 21:13
Оценка
Если не знаете как убить время и посмотреть фантастику добро пожаловать! Не стоит смотреть!!!
27 апреля 2022, 21:13 Ответить
Comon 11 мая 2022, 17:04
Оценка
Да, редко критикую фильмы на военную тематику, считаю они конечно нужны. Но тут мрак конечно, реализация сюжета и посыла ниже плинтуса
11 мая 2022, 17:04 Ответить
Андрей Бавыкин 26 июня 2022, 04:53
Никогда не писал отзывы. Посмотрев фильм решил всё таки потратить время и сообщить следующее...
Если без мата, то нет слов, а если фильм снят за гос. деньги, тогда вообще нет слов, одни эмоции. Складывается ощущение, что после снятия и выхода в свет этого "шедевра" , мы отброшены на 758 лет назад в области кинематографии. Вы что, серьёзно? Хотелось бы спросить..... Если дело пойдёт в этом направлении -пиши "пропало ".соберитесь уже, и начните снимать стоящее фильмы про войну. Не позорьтесь . Неужели так сложно. Просто пересмотрите советские фильмы и флаг Вам в руки!!! А так зубы крошаться от ненависти. Спасибо за понимание.
26 июня 2022, 04:53 Ответить
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