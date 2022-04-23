Действие фильма происходит сразу в двух временных и географических пространствах. В Москве осенью 1941 года, когда немецкие войска все ближе подбирались к городу, и во вполне мирном Лос-Анджелесе 1942-го, где только что успешно прошел показ советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (известного в американском прокате как «Москва наносит ответный удар») и где самой большой проблемой являлся неработающий вентилятор. Именно он (фильм, а не…
Если без мата, то нет слов, а если фильм снят за гос. деньги, тогда вообще нет слов, одни эмоции. Складывается ощущение, что после снятия и выхода в свет этого "шедевра" , мы отброшены на 758 лет назад в области кинематографии. Вы что, серьёзно? Хотелось бы спросить..... Если дело пойдёт в этом направлении -пиши "пропало ".соберитесь уже, и начните снимать стоящее фильмы про войну. Не позорьтесь . Неужели так сложно. Просто пересмотрите советские фильмы и флаг Вам в руки!!! А так зубы крошаться от ненависти. Спасибо за понимание.
Авторизация по e-mail