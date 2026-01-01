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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Марио Пиррелло
Mario Pirrello
Киноафиша
Персоны
Марио Пиррелло
Марио Пиррелло
Mario Pirrello
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Суперсекс
(2024)
5.6
Тёмные очки
(2022)
Фильмография Марио Пиррелло
6.1
Суперсекс
драма, биография, мини-сериал
2024, Италия
5.6
Тёмные очки
Occhiali neri
триллер, детектив
2022, Франция / Италия
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