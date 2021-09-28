«Пушистые спасатели»: Рецензия Киноафиши

Вомбат Мэгги переживает потерю своего мужа, который бесследно исчез во время трагедии в шахте. Будучи не в силах смириться со случившимся, героиня идет наперекор полицейским и пытается отыскать любимого. Вскоре на ее пути встречается белка-летяга, который мечтает стать супергероем. Он уговаривает Мэгги вершить добро и спасать людей, а она, надеясь благодаря звездному статусу добраться до полицейских архивов, решает-таки примерить на себе роль Чудо-женщины. В скором времени пушистые зверьки объединяют свои силы, чтобы провести спасательную операцию.

Уже с самого начала австралийский мультфильм делает смелый шаг, показывая гибель возлюбленного главной героини. Тема смерти чаще всего умалчивается в детских кинокартинах, словно это негласное табу для работ 6+. Однако после пиксаровских проектов «Тайна Коко» и «Душа», где истории разворачивались в загробном мире, кажется, что слой таинственности вокруг неизбежной смертности человека (и животных) наконец спал. В «Пушистых спасателях» гибель зверька не является ключевым мотивом, это своеобразный спусковой крючок, позволяющий развивать события вокруг Мэгги. Будь это не анимационным фильмом, то мы наблюдали бы драмеди о женщине, которая пытается пережить потерю любимого человека. Но выбранная форма, а именно анимация, доказывает, что создатели не стремятся сделать разбивающую сердца картину, а просто хотят рассказать честную историю для своей публики.

Пушистые спасатели

Персонажи ленты живут в городе животных, наподобие Зверополиса, а вся их рутина вращается вокруг супергеройской темы. Здесь отважные спасатели помогают обычным жителям противостоять хулиганам, а лицо местного героя – на каждой упаковке продуктов. Такой культ супергеройства – явный анализ актуальной на сегодняшний день тематики. Наше кинопространство наполнено историями Marvel или DC, где герои, практически сверхлюди, стоят на страже порядка. Оборотная сторона супергероев уже не раз исследовалась другими авторами (вспомним, к примеру, сериал «Пацаны»), но рассмотрение этого сюжета пока не кажется чем-то устаревшим, а, напротив, делает повествование более свежим и в какой-то степени непредсказуемым. Сценаристы, демонстрируя силу и мощь экранных звезд и их подвиги, сопоставляют их с ничем не примечательными жителями, которые тем не менее жаждут помогать обществу. Ведь в конечном итоге, как пел Дэвид Боуи, мы все можем быть героями.

Хочется отметить, что, строя историю вокруг супергероев, режиссер и сценаристы и здесь решают пойти чуть дальше. Их высказывание звучит как критика общества потребления, поскольку истинным злом в конечном итоге оказываются не животные в обтягивающих костюмах, а корпорации, которые их спонсируют. На их примере «Пушистые спасатели» иллюстрируют зрителю наше современное пространство: города переполнены рекламными баннерами, мы мчимся в магазины, чтобы купить что-то по акции, а именитые блогеры собирают свои комбо в каком-нибудь «Макдоналдсе», чтобы потенциальный покупатель еще больше захотел потратить свои деньги.

Пушистые спасатели

Все вышеперечисленные вопросы, встречающиеся в фильме, не должны оттолкнуть более юную аудиторию от, казалось бы, таких сложных тем. Режиссер упаковывает весь этот пласт в яркую обертку со смешными животными, которые проходят испытания и обретают дружбу. Такая многослойность позволяет «Пушистым спасателям» развлечь не только детей, но и их родителей.