Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Прятки - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Прятки. Дублированный трейлер

Прятки. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 марта 2022
Прятки – Бизнесмен разыскивает пропавшего старшего брата, для чего ему приходится поближе познакомится с трущобами и их обитателями. Вскоре мужчина выяснит ужасающие особенности жизни бездомных, так называемых сквоттеров.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
railengineer 2 апреля 2022, 07:43
Оценка
Фильм - ни о чём. Зря потраченное время.
2 апреля 2022, 07:43 Ответить
Михаил Цао 4 апреля 2022, 03:45
Оценка
Фильм ни о чем
4 апреля 2022, 03:45 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.5 Прятки
Прятки триллер, 2021, США
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
Искупление - трейлер 01:45
Искупление  трейлер
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше