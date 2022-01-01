АртЛекторийВКино: Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена, 2021

Долгие годы искусство импрессионистов ничего не стоило. На таких художников, как Моне, Дега и Ренуар, нападали пресса и публика, и те были вынуждены вести полунищее существование. Но затем случилось нечто замечательное. Появилось новое поколение коллекционеров, и вскоре они уже сражались между собой за возможность приобрести произведения художников, совершивших революцию в живописи. Среди этих визионеров был датский бизнесмен и собиратель Вильгельм Хансен. Ему довелось увидеть, как кардинальные изменения в мире искусства сопровождались личными драмами и интригами.

Хансен собрал уникальную коллекцию и выставил её в своём летнем доме в предместье Стокгольма Ордрупгаарде. Фильм-выставка рассказывает увлекательную историю собирателя и его коллекции, переносит зрителей на нашумевшую выставку в Королевскую академию художеств в Лондоне и даёт возможность увидеть шедевры в HD-разрешении на большом экране. Вы побываете в загородном доме и садах Хансена в Ордрупгаарде, окажетесь на шумных улицах самых артистических кварталов Парижа и насладитесь французским искусством XIX века.