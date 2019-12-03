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#АртЛекторийВКино: Люсьен Фрейд: Автопортрет
Киноафиша Фильмы #АртЛекторийВКино: Люсьен Фрейд: Автопортрет
Lucian Freud: A Self Portrait

#АртЛекторийВКино: Люсьен Фрейд: Автопортрет, 2020

2020 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Фильм посвящен творчеству одного из самых известных и одновременно оригинальных художников XX века — Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, искусство которого стало определяющим для художественной жизни Лондона 1950-х годов. Выставку его автопортретов долго ждали в Великобритании, она открывается в октябре 2019 года в Королевской Академии художеств в Лондоне при поддержке Музея изящных искусств Бостона. Внук основателя психоанализа, Люсьен Фрейд сделал автопортрет одной из форм саморефлексии художника и популярнейшим жанром второй половины XX века. Почти 70 лет истории художника — от самого раннего, предвоенного автопортрета 1939 года до последнего, написанного в 2003 году, — показывают развитие его искусства и исследование художником собственной души и процесса старения. Этот фильм продолжает серию фильмов-выставок, посвящённых великим художникам XX века.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 3 декабря 2019
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВКино: Люсьен Фрейд: Автопортрет 1 постер
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