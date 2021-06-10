«Надежда»: Рецензия Киноафиши

Аня (Андреа Брайн Ховиг) возвращается с первых зарубежных гастролей. Ее танцевальная постановка имела в Нидерландах большой успех. Дома героиню ждет семья, состоящая из гражданского мужа Томаса (Стеллан Скарсгард), театрального режиссера по профессии, и шестерых детей. Трое младших – родные, трое старших – дети супруга от первого брака, но разницы между ними Аня, кажется, не делает. На календаре декабрь, приближается Рождество, и вроде все хорошо. Беспокоят только проблемы со здоровьем: странные головные боли, невозможность читать тексты. После МРТ врач сообщает Ане неутешительный диагноз. Прошлогодний рак легких, от которого героиня, по уверениям медиков, избавилась, вероятно, дал метастазы. Новые исследования выявили опухоль в головном мозге. «Это неизлечимо», – сообщает паре семейный доктор.

Фильм норвежской постановщицы Марии Сёдаль разделен на главы, которые ведут отсчет праздничных зимних дат. Но дни, которые у обычных людей наполнены рождественскими и новогодними хлопотами, для Ани и Томаса превращаются в медицинский квест. Нужно срочно сделать анализы, нужно найти хирурга, нужно как-то сказать о болезни детям, нужно понять, сколько времени у них осталось в запасе. Или, может, лучше этого не знать?

У картины открытый финал, но в жизни – тут мы можем успокоить чувствительных зрителей – все закончилось хорошо. Сёдаль экранизирует факт собственной биографии и даже не пытается это замаскировать. Ее семья в кинематографическом мире хорошо известна. Муж постановщицы – режиссер Ханс Петтер Муланд, в российский прокат когда-то выходила его комедия «Дурацкое дело нехитрое» про снегоуборщика, мстящего за смерть сына (по ней потом сняли англоязычный ремейк с Лиамом Нисоном). У пары тоже шестеро детей, из них трое общих.

Надежда

В европейском кино фильмы о смертельных заболеваниях давно пора выделить в какой-то отдельный поджанр. В таких картинах авторы обычно размышляют о том, как человеку уйти из жизни с достоинством, как не сойти с ума от тотального ужаса перед смертью, как подготовить к своему уходу родных и близких. Любопытно, что чаще всего эти вопросы решаются в формате роуд-муви, последнего путешествия. Это литературное наследие XIX века: тогда загадочной болезнью, косившей молодых, был туберкулез. Больные чахоткой, у которых водились хоть какие-то деньги, путешествовали в места с более благоприятным климатом и в искусстве превратились в вечных странников, ищущих свиданий с морем.

«Надежда» показывает, как далеки эти фантазии от реальности, если историю рассказывает не сторонний автор-романтик, а выживший или выжившая. Фильм о болезни Мария Сёдаль превращает в фильм о семье. Тут тоже есть мотив путешествия, но это странствие внутреннее. Близость смерти ставит перед главными героями вопрос о том, чем же были все эти годы их отношения и осталась ли между ними хоть искра того, что можно назвать любовью. Когда Томас прямо в больнице спрашивает, могут ли они пожениться, Аня не сразу понимает, соглашаться ей или нет. Много лет назад она этого хотела, но хочет ли сейчас?

В одной из ключевых сцен фильма молодая девушка-врач сравнивает рак с шелушением лука. Чтобы получить истинную картину болезни, нужно снять много слоев. То же самое Ане и Томасу предстоит сделать с их браком. Чтобы осознать истинные чувства, им нужно будет отодвинуть в сторону совместный быт, детей, взаимные претензии, многолетнюю привычку сосуществовать бок о бок. Сёдаль также изящно дает понять, что женская участь в таких случаях отличается от мужской. Пока Аня растила детей, Томас делал карьеру, а она, не менее талантливая, оказалась в его тени. И вот теперь дети подросли, у героини появилось время на собственные проекты, а судьба подставила подножку: строить планы уже поздно. (Здесь биография Ани снова повторяет биографию постановщицы. Сёдаль дебютировала в 2010 году отличной драмой «Лимбо», получившей пять национальных премий «Аманда», а потом замолчала почти на 10 лет. «Надежда» – всего лишь второй ее полнометражный фильм. В прошлом году он стал кандидатом от Норвегии на премию «Оскар»).

Надежда

В том, как картина до самого финала сохраняет очень деликатную и сдержанную интонацию, есть немалая заслуга актеров. Андреа Брайн Ховиг играет хрупкую женщину, которая тащит на своих плечах огромную семью и ни на секунду не сгибается под тяжестью этого груза. Швед Стеллан Скарсгард – между прочим, близкий друг Сёдаль и Муланда и свидетель реальных событий – в очередной раз доказывает, что ему подвластны любые мужские характеры. Здесь его герой – сосредоточенный молчун, который внезапно догадывается, что напрасно годами принимал семейную идиллию как должное.

Тем, кто ценит скандинавское кино за его умение скупыми штрихами описать любую человеческую бездну, пропускать «Надежду» точно не стоит. Это редкая в своей цельности и честности картина, на титрах оставляющая ровно то чувство, которое было заявлено в названии. Кстати, скоро нас ждет ремейк в формате сериала. Права на фильм купил Amazon, продюсирует проект Николь Кидман, она же собирается сыграть в новой «Надежде» главную роль. Наверное, это будет интересно. Но когда в последний раз англоязычная версия получалась лучше оригинала?