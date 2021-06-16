Наша рецензия

Аня (Андреа Брайн Ховиг) возвращается с первых зарубежных гастролей. Ее танцевальная постановка имела в Нидерландах большой успех. Дома героиню ждет семья, состоящая из гражданского мужа Томаса (Стеллан Скарсгард), театрального режиссера по профессии, и шестерых детей. Трое младших – родные, трое старших – дети супруга от первого брака, но разницы между ними Аня, кажется, не делает. На календаре декабрь, приближается Рождество, и вроде все хорошо. Беспокоят только проблемы со…