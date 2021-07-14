«Любовь по ту сторону»: Рецензия Киноафиши

Расставшись со своей девушкой в аэропорту, разочарованный Майкл (Энди Карл) возвращался домой. До того ему не слишком везло и в профессии. В актерском ремесле нужна удача, но иногда приходится перебиваться работой официанта. Если не получилось с кино — найдется работа в театре. Майкл готовил свой первый моноспектакль и выпустил бы постановку, если бы не столкновение с грузовиком посреди шоссе. Теперь он — неупокоенная душа, и, чтобы попасть на небеса, ему придется найти себе пару среди таких же одиноких фантомов, обитающих в Нью-Йорке. Задача, как окажется, не из легких. Многие безразлично отбывают свою ссылку на земле забвения, попивая алкоголь в барах и игнорируя напуганного Майкла. Вскоре герой осваивается на старом новом месте, учитывает правила «игры» и понимает, что каждой душе в этом мире, даже после смерти, отведено свое время. Не нашел себе партнера — исчез в небытии, откуда уже нет никакого хода. Когда Майкл и не рассчитывал встретить кого-либо, он знакомится с Ханни (Нора Арнезедер). Случайная беседа перерастает во взаимный интерес, затем зарождается чувство. Одна беда — Ханни жива. По какой-то загадочной причине девушка способна видеть Майкла, но возможны ли отношения, когда один из партнеров существует, а другой вот-вот исчезнет?

Любовь по ту сторону

При других возможностях и в другое время с таким же сюжетом у режиссера Гарри Гринбергера получился бы совершенно иной фильм. Легко представить себе подобный ромком в нулевые, например, на волне успеха «Между небом и землей». Очаровательный дуэт звезд в главных ролях, пустой Нью-Йорк (с обязательной сценой на Таймс-Сквер), шутки про патологическое одиночество, цикличное как во время жизни, так и, как выяснится, после нее. Но в 2020 году фильм Гринбергера выходит в прокат практически только в России, в остальном мире ему уготована судьба релиза на VOD. «Любовь по ту сторону» — работа скромная по своему исполнению. Сложности с недостатком бюджета режиссер учитывает, минимизируя эпизоды с использованием графики. Главный спецэффект здесь — пустые улицы и прохожие в виде черных силуэтов (прямо как в одном из эпизодов «Черного зеркала»). Во второй половине фильма медитативные прогулки по городу и попытки Майкла с кем-либо познакомиться заканчиваются, и начинается мелодраматический сюжет про невозможную любовь. Линия с Ханни в момент знакомства прописана достаточно живо и нешаблонно, до тех пор пока не обозначается конфликт.

Любовь по ту сторону

Проблема «Любви» в отсутствии чувства меры. При хронометраже в два часа мир Ханни сужен до одного преследователя, и стоит ей обозначить наличие сталкера в своей жизни, интуитивно становится понятно, как Гринбергер собирается решить это сюжетное уравнение. Едва ли не час отведен также экспозиции: Майкл по несколько раз пытается «достучаться» до таких же фантомов, как и он, неоднократно напивается и ищет новой встречи с «божественным секретариатом» в лице актрисы Кристины Риччи, встретившей его в самом начале, после смерти. Лофт — новое чистилище или заветные золотые ворота — располагается посреди Нью-Йорка, все ходят и не замечают. У Гринбергера достаточно свежих идей касательно жанра, он очень старается «продать» себя как автора с самых разных выгодных позиций. Здесь и чистая комедия, и двадцать разговорных минут в стиле Линклейтера, и сентиментальное прощание Майкла с прошлой жизнью. Но, чтобы качественно иначе рассматривать в наше время жанр, нужно либо обыгрывать клише, либо от них избавляться. Без этого «Любовь по ту сторону» — именно то, что обещает жанр и ничего сверх того. Гринбергер никого не обманывает, но и не удивляет.